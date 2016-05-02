Плей-офф НХЛ: "Сан-Хосе" вдруге обіграв "Нешвілл", "Сент-Луїс" зрівняв рахунок у серії

У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі другого раунду плей-офф.

Сан-Хосе - Нешвілл - 3:2 (0:0, 1:0, 2:2) Шайби: 38:36 Кутюр (Павелскі, Бьорнс - більш.) - 1:0, 52:56 Екхольм (Вілсон, Йосі) - 1:1, 57:20 Павелскі (Ньєто, Торнтон) - 2:1, 59:04 Торнтон (Кутюр, Павелскі - у порожні ворота) - 3:1, 59:56 Джохансен (Йосі, Фішер) - 3:2 Воротарі: Джонс - Рінне Три зірки: Джонс (СХ), Рінне (Н), Павелскі (СХ) Рахунок у серії - 2:0. Даллас - Сент-Луїс - 3:4 ОТ (1:3, 0:0, 2:0, 0:1) Шайби: 03:36 Голігоскі (Дж. Бенн, Ікін) - 1:0, 04:11 Берглунд (Фаббрі, Бекес) - 1:1, 07:02 Едмундсон (Брауера, Апшолл) - 1:2, 18:40 Брауера (Шеттенкірк, Фаббрі - більш.) - 1:3, 44:35 Янмарк (Ікін, Сивіур) - 2:3, 57:24 Дж. Бенн (Ікін, Руссель) - 3:3, 10:58 Бекес (Стін, Шеттенкірк - більш.) - 3:4; Воротарі: Лехтонен (Ніємі) - Елліотт; Три зірки: Брауера (СЛ), Дж. Бенн (Д), Бекес (СЛ); Рахунок у серії - 1:1.

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