Оприлюднено список кандидатів до збірної України на участь в Чемпіонаті світу-2016 з хокею

До розширеного списку кандидатів потрапили 43 гравці, повідомляє прес-служба Федерації хокею України.

Більшість із них представляють трійку команд-призерів національного чемпіонату - "Донбас", "Дженералз" та "Кременчук".

Також до розширеного списку потрапили виконавці із Росії, США, Білорусі та Румунії. Деякі із кандидатів не мають досвіду виступів у складі національної збірної на офіційних змаганнях. Наймолодший серед кандидатів - захисник із "Кременчука" Кирило Жовнір, найстарший - його одноклубник Денис Ісаєнко.

Втім відсів кандидатів триватиме аж до початку навчально-тренувального збору, до участі в якому планують залучити 28 виконавців.

Склад збірної України виглядає таким чином:

Воротарі: Захарченко Едуард, Селіверстов Вадим, Шевчук Михайло;

Захисники: Алексюк Володимир, Андрейків Віталій, Варивода Володимир, Жовнір Кирило, Ігнатенко Дмитро, Ісаєнко Денис, Кугут Ігор, Петрухно Денис, Побєдоносцев Олександр, Романенко Володимир, Скрипець Даніїл, Таран Павло, Толстушко Всеволод;

Нападаючі: Бабинець Сергій, Благий Роман, Бойков Антон, , Бондарєв Артем, Буценко Нікіта, Гаврик Владислав, Гніденко Артем, Захаров Віктор, Карпенко Севастьян, Кіча Георгій, Кузьмік Сергій, Лисак Артур, Луговий Владислав, Лялька Віталій, Міхнов Андрій, Найда Павло, Німенко Дмитро, Петранговський Юрій, Підгурський Іван, Рамазанов Шаміль, Савченко Іван, Тимченко Євген, Хамідов Саїд, Чердак Володимир, Чернишенко Дмитро, Шафаренко Олег, Янішевський Олексій.

Чемпіонат світу у третьому за значущістю дивізіоні відбудеться у столиці Хорватії з 17 по 23 квітня 2016 року. Суперниками української команди у боротьбі за єдину путівку до Дивізіону ІА будуть національні збірні Великобританії, Хорватії, Литви, Естонії та Румунії.