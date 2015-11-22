Хокеїсти "Кременчука" програли всі три матчі в півфіналі Континентального кубка

У французькому Руані завершився матч 3-го раунду півфінального турніру Континентального кубка з хокею, в якому чинний чемпіон України "Кременчук" протистояв польському "ГКС Тихі" і програв з рахунком 1:3, повідомляє прес-служба українського клубу.

Матч проти «ГКС Тихі» став найкращим для «Кременчука» в Руані. Українська команда, якщо не брати до уваги стартовий період, ні в чому не поступалася більш досвідченим і вмілим суперникам, де грає десять кандидатів у збірну Польщі, яка на чемпіонаті світу 2016 зіграє на щабель вище національної команди України – в Групі А Першого дивізіону.

У першому періоді поляки двічі покарали нашу команду за позиційні помилки. Особливо прикрою була друга шайба «ДКЗ», яка побувала у воротах Михайла Шевчука за 27 секунд до перерви.

У другому періоді українці заграли активніше і змусили суперників помилятися. Одне з порушень команда Олександра Савицького і Дмитра Підгурського матеріалізувала в гол. Володимир Романенко кинув від синьої лінії, Севастян Карпенко переправити шайбу у ворота не зміг, але Кирило Жовнір, який у більшості закривав огляд воротарю, виявився першим на добиванні.

У заключному періоді українці володіли ініціативою, проте втілити ігрову перевагу в закинуті шайби їм так і не вдалося. Поляки ж своїм шансом скористалися на сто відсотків. Севастян Карпенко втратив шайбу у своїй зоні і відразу порушив на супернику правила. «ГКС Тихі» чисельну перевагу матеріалізував у гол Галанта.

Таким чином, хокейний клуб «Кременчук» завершив свої виступи у цьогорічному розіграші Континентального Кубка, посівши у півфінальному раунді 4-е місце в групі.