«Кременчук» вирвав перемогу у «Дніпра», поступаючись у дві шайби в матчі лідерів УХЛ

Хет-трик у цьому матчі оформив Микола Кисельов.

У Кременчуці відбувся матч 16-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги між «Кременчуком» і «Дніпром».

Напередодні зустрічі херсонці відставали на 3 очки від "городян", проте мали на одну гру менше, повідомляє офіційний сайт ліги.

На перерву після першого періоду команди пішли, маючи на табло 2:2 – «Кременчук» і «Дніпро» закидали по черзі відзначилися Микола Кисельов (двічі), Андрій Жвачкін і Микола Коляда, який реалізував більшість.

У другому періоді «Дніпро» зміг двічі скористатися помилками захисників "городян", і збільшити відрив у рахунку до двох шайб. Спочатку Данило Дуюн відзначився дебютним шайбою в національній першості, а потім Олексій Янішевський реалізував чисельну перевагу.

Однак у середині третьої двадцятихвилинки «Кременчук» повернувся в гру, зрівнявши рахунок – до 54-й хвилині Микола Кисельов оформив хет-трик, а четверту шайбу у ворота Олега Петрова відправив Олексій Зайцев.

Історія офіційних зустрічей команд налічувала 3 завершилися зустрічі, два з яких закінчилися внічию в основний час. Не став винятком і сьогоднішня гра перейшла в овертайм при рахунку 4:4.

Переможною шайбою відзначився третя трійка "городян", на рахунку якої всі результативні дії сьогоднішнього матчу. Данило Фурса вийшов 1 на 1 з голкіпером, і потужним кидком відправив ігровий снаряд у дальній кут.

5:4, «Кременчук» знову переграє «Дніпро» і зміцнюється на першій позиції в турнірній таблиці.

Наступний матч регулярного чемпіонату відбудеться 10 листопада в Дружківці, де «Донбас» зіграє з МХК «Динамо».

«Кременчуг» - «Дніпро» 5:4 (2:2; 0:2; 2:0; 1:0)

Шайби: 1:0 Кисельов (Зайцев), 02:24. 1:1 Жвачкін (Золотухін), 09:11. 2:1 Кисельов (Фурса, Зайців), 12:25. 2:2 Коляда (Бондаренко, Янішевський - більш.), 18:24. 2:3 Дуюн (Брага), 28:22. 2:4 Янішевський (Коляда, Декало - більш.), 37:38. 3:4 Кисельов (Зайцев, Грицько), 53:09. 4:4 Зайцев (Кисельов, Фурса), 56:07. 5:4 Фурса (Зайцев, Кисельов), 63:55.