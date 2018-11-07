Ванкувер поступився по буллітам Детройту, Рейнджерс зломили Монреаль в НХЛ

"Вегас" зазнав поразки від "Торонто".

Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НХЛ. Про їхні результати повідомляє офіційний сайт змагань. Торонто – Вегас– 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Шайби: 1:0 – 5 Браун, 2:0 – 20 Марнер (Хайман, Таварес), 2:1 – 31 Ікін (Меррілл, Теодор),3:1 – 59 Кадрі (Марло, Браун) Рейнджерс – Монреаль– 5:3 (1:1, 1:2, 3:0) Шайби: 0:1 – 1 Татар (Петрі, Джорді Бенн), 1:1 – 15 Крайдер (Гейс), 1:2 – 24 Татар (Галлахер, Дано), 1:3 – 26 Домі (Петрі, Галлахер), 2:3 – 37 Деанджело (Весі, Хейс), 3:3 – 48 Бучневич (Гейс, Стаал), 4:3 – 57 Піонк (Зибанежад, Крайдер), 5:3 – 58 Зибанежад (Шей, Намесников) Коламбус – Даллас– 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) Шайби: 1:0 – 19 Дюклер (Дженнер, Веренскі), 2:0 – 31 Нутіваара (Савар, Панарін), 3:0 – 37 Фоліньо (Веннберг), 3:1 – 43 Бенн (Хейсканен, Клінгберг), 4:1 – 58 Мюррей (Дубінські, Джонс) Оттава – Нью-Джерсі– 7:3 (2:2, 3:0, 2:1) Шайби: 0:1 – 3 Хол (Грін, Хішир), 0:2 – 11 Палмієрі (Хішир, Лавджой), 1:2 – 12 Шабо (Тірні, Райан), 2:2 – 12 Стоун (Дзінгел, Дюшен), 3:2 – 22 Уайт (Пол, Стоун), 4:2 – 27 Стоун (Шабо, Дюшен), 5:2 – 37 Уайт (Шабо, Стоун), 6:2 – 50 Дзінгел (Стоун), 6:3 – 54 Зейджак (Ватанен, Колман), 7:3 – 58 Пяярві-Свенссон (Дюшен, Тірні) Детройт – Ванкувер – 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0) Шайби: 0:1 – 13 Петтерссон (Голдобін, Ерікссон), 0:2 – 31 Хаттон (Годетт, Гадбренсон), 1:2 – 33 Абделькадер, 2:2 – 41 Нюквист (де ла Роз) Тампа-Бей – Едмонтон– 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) Шайби: 1:0 – 4 Стемкос (Кучеров), 2:0 – 19 Пойнт (Джонсон, Гурде), 2:1 – 32 Строум (Клефбом), 3:1 – 33 Гурде (Пойнт, Макдона), 4:1 – 38 Кучеров (Коберн, Стемкос), 4:2 – 40 Драйзайтль (Нюджент-Хопкінс, Ретті), 5:2 – 48 Кучеров (Стемкос, Міллер) Сент-Луїс – Кароліна– 4:1 (3:1, 0:0, 1:0) Шайби: 1:0 – 11 О'Райллі (Пьєтранжело, Тарасенко), 2:0 – 14 Фаббрі (Томас, Перон), 2:1 – 19 Слевін (Валльмарк, Вільямс), 3:1 – 19 О'Райллі (Тарасенко, Бозак), 4:1 – 56 О'Райллі (Бозак, Стеен) Лос-Анджелес – Анахайм 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Шайби: 1:0 – 6 Браун (Картер, Ковальчук), 2:0 – 13 Кліффорд (Льюїс, Мартінес), 3:0 – 24 Ковальчук (Кемпбелл, Тоффолі), 3:1 – 33 Кеслер (Монтур, Петтерссон), 4:1 – 57 Тоффолі (Ковальчук, Мартінес) Сан-Хосе – Міннесота 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) Шайби: 1:0 – 4 Серенсен (Райан, Бернс), 2:0 – 25 Торнтон (Гудроу, Серенсен), 2:1 – 32 Парізе (Койву, Нідеррайтер), 3:1 – 37 Суомела (Діллон, Серенсен), 3:2 – 41 Сперджен, 3:3 – 43 Дамба (Сутер, Койву), 4:3 – 47 Гудроу (Бернс)

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