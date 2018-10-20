Донбас обіграв ісландський Вікінгар в Континентальному кубку після двох рівних періодів

Матч завершився з рахунком 6:3.

У Ризі пройшов матч Другого раунду Континентального кубка.у Групі С, в якому "Донбас" обіграв ісландська Виикнгар.

Матч завершився з рахунком 6:3 на користь донецької команди, повідомляє офіційний сайт ХК Донбас.

Матч вийшов несподівано важким для чемпіона України, який вважався явнымм фаворитом. Адже перші два періоди переможця так і не виявили - 1:1 і 1:1. І тільки в третій 20-хвилинці Донбас виграв з рахунком 4:1, довівши загальну перевагу до 6:3.

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Таким чином, "Донбас" здобув другу поспіль перемогу в двох матчах на цьому турнірі.

У неділю команда проведе заключний третій матч з латвійським ХК Курбадс, який стане визначальним у боротьбі за перемогу в турнірі.