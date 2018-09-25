Кисельов забив красивий гол за "Кременчук" у матчі з "Вовками" в УХЛ

Матч завершився з рахунком 12:4, а на рахунку гравця 5 голів і, зокрема, остання шайба в цьому матчі.

Микола Кисельов поставив ефектну крапку в поєдинку проти «Крижаних Вовків»

Форвард кременчужан відправив у ворота киян 5 шайб

Для Миколи Кисельова важливо забивати не тільки багато, але і красиво. Це він і довів в матчі проти «Крижаних Вовків», п'ять разів вразивши ворота противника.

Найбільш ефектною вийшла п'ята шайба Кисельова, яка поставила крапку в розгромі київської команди. Микола реверсним рухом прибрав двох суперників і точно кинув в ближню дев'ятку воріт голкіпера «Вовків» з-під захисника, встановивши остаточний рахунок 12:4.