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Кисельов забив красивий гол за "Кременчук" у матчі з "Вовками" в УХЛ

09:43, 25 вересня 2018
Хокей
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Киселев забросил в ворота "Волков" пять шайб / uhl.ua

Форвард кременчужан відправив у ворота киян 5 шайб

Для Миколи Кисельова важливо забивати не тільки багато, але і красиво. Це він і довів в матчі проти «Крижаних Вовків», п'ять разів вразивши ворота противника.

Найбільш ефектною вийшла п'ята шайба Кисельова, яка поставила крапку в розгромі київської команди. Микола реверсним рухом прибрав двох суперників і точно кинув в ближню дев'ятку воріт голкіпера «Вовків» з-під захисника, встановивши остаточний рахунок 12:4.

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Теги: #хоккейный клуб Кременчук#УХЛ-2018/2019