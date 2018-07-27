Помер знаменитий воротар київського хокейного "Сокіла" Юрій Шундров

Голкіпер помер на 63-му році життя.

Сьогодні вночі, 27 липня, на 63-му році життя помер легендарний воротар київського «Сокіла» Юрій Шундров

Голкіпер, який народився 6 червня 1956 року, менше двох місяців тому відзначив свій 62-й день народження, повідомляє сайт хокейних уболівальників Гніздо.

Вихованець пензенського хокею Шундров є бронзовим призером чемпіонату СРСР з хокею з шайбою сезону 1984/1985 та 2-кратним чемпіоном України (1995, 1997).

Свою кар'єру розпочав в Чемпіонаті СРСР у другій лізі в пензенському «Дизелісті» в сезоне1973/74, потім в першій лізі. У сезоні 1978/79 почав грати у вищій лізі в складі команди «Сокіл» (Київ). З сезону 1990/91 виступав у клубі «Црвена Зірка» югославської хокейної ліги.

Потім Шундров грав за воскресенський «Хімік» (до 1994 року), після знову повернувся в київський«Сокіл». Після трьох сезонів, проведених у «Соколі», він знову приєднався до «Хіміку», зігравши там два сезони.

Шундров припинив виступи, але повернувся на лід в сезоні 1999/2000, граючи по ходу сезону за «Крижинку» (Київ) і «Рапід» (Бухарест).

На міжнародному рівні Юрій Шундров грав за збірну України з хокею з шайбою на Чемпіонатах світу 1995 року (Група C), 1997 року (Група C), 1998 року (Група B) і 1999 року (Вищий дивізіон).

За збірну України провів 23 матчі, пропустив 30 шайб.

За першу збірну СРСР провів 2 матчі, пропустив 2 шайби.

В якості тренера воротарів Шундров працював в «Металурзі» (Магнітогорськ) з 2008 по 2010 роки. В 2011-2013 рр. був тренером воротарів ХК ЦСКА (Москва). В 2014-2017 роках обіймав посаду тренера воротарів у «Сочі».