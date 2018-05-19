Збірна Швейцарії сенсаційно обіграла Канаду і вийшла у фінал ЧС з хокею

У вирішальному матчі швейцарці зіграють з командою Швеції.

У Копенгагені (Данія) завершився півфінальний матч чемпіонату світу з хокею, в якому збірна Швейцарії обіграла команду Канади.

Гра завершилася з рахунком 3:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Європейська команда виграла один з трьох пероиодов. У першій 20-хвилинці рахунок відкрили швейцарці - 1:0, другий період завершився внічию - 2:1, третій також переможця не виявив - 3:2.

Дубль на рахунку лідера збірної Швейцарії Гаетана Хааса. Ще один точний кидок на рахунку Трістана Шервея.

У першому півфіналі в суботу вдень збірна Швеції розтрощила команду США - 6:0.

Фінал та матчі за 3-е місце відбудеться у неділю, 20 травня.

Збірні Швеції та Швейцарії зустрічалися у фіналі ЧС-2013. Тоді набагато сильнішими у вирішальному матчі виявилися гравці збірної Швеції - 5:1.