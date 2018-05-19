Збірна Швейцарії сенсаційно обіграла Канаду і вийшла у фінал ЧС з хокею
22:33, 19 травня 2018Хокей
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У вирішальному матчі швейцарці зіграють з командою Швеції.
Гравці збірної Швейцарії обіграли Канади в півфіналі ЧС / Reuters
У Копенгагені (Данія) завершився півфінальний матч чемпіонату світу з хокею, в якому збірна Швейцарії обіграла команду Канади.
Гра завершилася з рахунком 3:2, повідомляє офіційний сайт змагань.
Європейська команда виграла один з трьох пероиодов. У першій 20-хвилинці рахунок відкрили швейцарці - 1:0, другий період завершився внічию - 2:1, третій також переможця не виявив - 3:2.
Дубль на рахунку лідера збірної Швейцарії Гаетана Хааса. Ще один точний кидок на рахунку Трістана Шервея.
У першому півфіналі в суботу вдень збірна Швеції розтрощила команду США - 6:0.
Фінал та матчі за 3-е місце відбудеться у неділю, 20 травня.
Збірні Швеції та Швейцарії зустрічалися у фіналі ЧС-2013. Тоді набагато сильнішими у вирішальному матчі виявилися гравці збірної Швеції - 5:1.
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