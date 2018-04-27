Український хокеїст закинув шайбу у свої ворота кидком від чужих воріт (відео)
11:17, 27 квітня 2018Хокей
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Головний курйоз чемпіонату світу.
Хокеїсти збірної України стали авторами курйозу на чемпіонаті світу / IIHF.com
Хокеїсти збірної України стали авторами надзвичайного курйозу на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В (третій дивізіон) у грі з Хорватією.
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В кінцівці матчу Україна програвала 2:3 і зняла воротаря, щоб атакувати великими силами, намагаючись врятувати гру. За 2 секунди до фінальної сирени гравець української команди Владислав Гаврик зробив пас з-за воріт збірної Хорватії. Шайби ніхто не торкнувся і вона влетіла у ворота нашої команди.
Слід зазначити, що в хокеї автогол зараховується на ім'я атакуючого гравця іншої команди, який останнім торкнувся шайби. Таким чином, взяття воріт записали на хорвата Домена Ведліна.
Дивіться відео моменту починаючи з 1:48:
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