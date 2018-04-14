У Києві стартує чемпіонат світу з хокею серед юніорів (розклад)
Сьогодні в Києві стартує чемпіонат світу з хокею серед юніорів до 18 років у дивізіоні IB.
Чемпіонат світу триватиме майже тиждень - з 14-го по 20 квітня. Матчі пройдуть у суботу, неділю, понеділок, середу та п'ятницю.
У турнірі візьмуть участь шість збірних — Україна, Японія, Італія, Австрія, Румунія та Угорщина. Переможець групи вийде у дивізіон ІА, а переможений — вилетить в дивізіон IIA.
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У минулому сезоні Україна посіла п'яту (передостанню) позицію на чемпіонаті світу, і зараз головним завданням для "синьо-жовтих" буде збереження місця в дивізіоні. Фаворитом у боротьбі за перше місце вважається Австрія, головним суперником якої може стати Угорщина.
Розклад Чемпіонату світу з хокею (U-18) в Києві
1-й тур. Субота, 14 квітня
13:00. УКРАЇНА — Японія
16:30. Італія — Австрія
20:00. Румунія — Угорщина
2-й тур. Неділя, 15 квітня
13:00. УКРАЇНА — Австрія
16:30. Японія — Румунія
20:00. Угорщина — Італія
3-й тур. Вівторок, 17 квітня
13:00. Румунія — Італія
16:30. Австрія — Японія
20:00. УКРАЇНА — Угорщина
4-й тур. Середа, 18 квітня
13:00. Австрія — Румунія
16:30. Японія — Угорщина
20:00. УКРАЇНА — Італія
5-й тур. П'ятниця, 20 квітня
13:00. Японія — Італія
16:30. Угорщина — Австрія
20:00. УКРАЇНА — Румунія