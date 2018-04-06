"Нешвілл" вперше в історії виграв регулярний чемпіонат НХЛ

"Предаторз" обіграли "Вашингтон" та стали володарями Президентського кубка.

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі "Нешвілл" забезпечив собі перемогу в регулярному чемпіонаті в матчі з командою, яка брала його в два попередні роки - "Вашингтон Кепіталз".

Райан Джохансен відзначився 5:27 до кінця третього періоду і забив вирішальний гол, а "Предаторз" виграли "регулярку" вперше у своїй історії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Це з'ясувалося за кілька хвилин після закінчення зустрічі у Вашингтоні, коли "Флорида" переграла "Бостон" (3:2). Група гравців "Нешвілла" дивилася ту зустріч в роздягальні на телефоні.

"Навіть з досвіду "Вашингтона" ми бачили, що трофей нічого не означає, - сказав Форсберг. - Хоча перевага домашнього льоду - це здорово. Нам подобається грати перед своїми вболівальниками, і ми сподіваємося робити це якомога частіше".

Найпомітніша подія матчу для "Кепіталз" - передматчева церемонія на честь 1000 матчів Олександра Овечкіна, який пізніше забив 47-й гол у сезоні і за одну гру до кінця чемпіонату на три голи випереджає Патріка Лайні в боротьбі за "Моріс Рішар Трофі". Здорово у складі "Кепіталз" зіграв Євген Кузнєцов, який закинув дві шайби і ассистировавший Овечкину.

У "Нешвілла", який також вперше у своїй історії здобув 52 перемоги в регулярному сезоні, два голи забив Крейг Сміт. У першому раунді плей-офф "Предаторз" зіграють з "Колорадо" або "Сент-Луїсом". Суперником "Вашингтона" може стати одна з чотирьох команд Столичного дивізіону, в тому числі і "Піттсбург".

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

05 квітня.

Нью-Джерсі – Торонто– 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Шайби: 0:1 – 6 Ст. Нюландер (Меттьюс, Марло), 1:1 – 27 Заха (Марун), 2:1 – 37 Вуд (Марун)

Айлендерс – Рейнджерс– 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Шайби: 0:1 – 4 Гейс (Шей, Зукарелло-Асен), 1:1 – 24 Хікі (Барзэл), 2:1 – 27 Бовилье (Нельсон, Ледд)

Філадельфія – Кароліна– 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)

Шайби: 0:1 – 13 Дальбек (Райан, Скіннер), 0:2 – 14 Агв (Терявяйнен, Зиков), 1:2 – 14 Раффль, 2:2 – 34 Проворов (Гостисбеер, Кутюр'є), 3:2 – 50 Жиру (Гостисбеер, Кутюр'є), 3:3 – 53 Дж.Стаал (Макиоун, Вільямс), 4:3 – 54 Ворачек (Гудас, Патрік)

Вашингтон – Нешвілл– 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

Шайби: 0:1 – 4 Сміт (Суббан, Джохансен), 1:1 – 24 Овечкін (Карлсон, Кузнєцов), 2:1 – 26 Кузнєцов (Оші, Бэкстрем), 2:2 – 34 Сміт (Терріс, Йосі), 3:2 – 41 Кузнєцов, 3:3 – 48 Йосі (Терріс, Елліс), 3:4 – 54 Джохансен (Елліс, Арвідссон)

Коламбус – Піттсбург – 4:5 ОТ (2:2, 1:0, 1:2)

Шайби: 1:0 – 5 Веренски (Панарін, Дюбуа), 1:1 – 10 Кессел (Кросбі, Шульц), 2:1 – 12 Калверт (Джонсон), 2:2 – 15 Хернквист (Шульц), 3:2 – 26 Дженнер (Мілано, Ванек), 3:3 – 42 Летанг (Хернквист, Малкін), 4:3 – 48 Еткінсон (Панарін, Дюбуа), 4:4 – 52 Ширі (Кессел), 4:5 – 61 Кессел

Детройт – Монреаль– 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Шайби: 0:1 – 5 Делорье (Алзнер, Джулсен), 1:1 – 18 Ларкін ( Фрк, Улле), 2:1 – 22 Бертуцци (Крунвалль, Зеттерберг), 2:2 – 31 Галлахер (Друэн), 2:3 – 34 Делорье, 2:4 – 42 Лехконен (Шоу), 3:4 – 43 Хелм (Витковски, Ларкін)

Флорида – Бостон– 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 7 Барков (Экблад, Дадонов), 2:0 – 9 Ватрано (Бьюгстэд), 2:1 – 15 Донато (Маршанд, Крюг), 2:2 – 22 Хейнен (Дебраск, Крейчі), 3:2 – 54 Макканн (Сивиур, Метісон)

Вінніпег – Калгарі– 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 19 Уілер (Коннор, Бафлин), 2:0 – 32 Штястны (Елерс, Чьяро), 2:1 – 35 Фу (Баклунд, Стоун)

Едмонтон – Вегас– 4:3 (1:0, 0:2, 3:1)

Шайби: 1:0 – 7 Нюджент-Хопкінс (Макдэвид, Рэтти), 1:1 – 22 Макнэбб (Карпентер, Бельмар), 1:2 – 24 Піррі (Так), 2:2 – 41 Беннінг (Каджула, Строум), 3:2 – 50 Каммаллери (Макдэвид), 4:2 – 53 Рэтти (Макдэвид), 4:3 – 54 Ліндберг (Теодор)

Ванкувер – Арізона – 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0)

Шайби: 0:1 – 3 Фішер, 1:1 – 20 Д. Седін (Х. Сивин, Едлер), 1:2 – 35 Степан (Келлер, Панік), 1:3 – 37 Строум (Шенн, Будинок), 2:3 – 41 Віртанен (Хорват), 3:3 – 48 Лайпсик, 4:3 – 62 Д. Седін (Едлер, Х. Сивин)

Лос-Анджелес – Міннесота – 5:4 ОТ (1:2, 3:0, 0:2)

Шайби: 1:0 – 1 Браун (Пірсона, Фолин), 1:1 – 3 Мерфі (Уинник, Сілер), 1:2 – 5 Дамба (Койву, Гранлунд), 2:2 – 27 Браун (Дауті, Картер), 3:2 – 32 Рідер (Брикли, Фолин), 4:2 – 39 Браун (Мартінес, Пірсон), 4:3 – 45 Е. Стаал (Койву, Дамба), 4:4 – 49 Проссер (Гранлунд, Койву), 5:4 – 60 Браун

Сан-Хосе – Колорадо– 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)

Шайби: 1:0 – 2 Браун (Бедкер, Кутюр), 1:1 – 44 Рантанен (Беррі, Маккіннон), 2:1 – 46 Кутюр (Павелскі, Лабанк), 3:1 – 50 Донський (Діллон, Демело), 3:2 – 53 Комо (Ньєто, Ворсофски), 4:2 – 59 Гертл