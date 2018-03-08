"Донбас" переграв "Динамо" у першому матчі півфінальної серії УХЛ

Віктор Захаров і Андрій Денискін оформили по дублю, а всього у воротах "Динамо" побувало шість шайб.

Сьогодні в Дружківці відбувся перший поєдинок півфінальної серії плей-офф Української хокейної ліги сезону 2017/2018, в якому донецький «Донбас» приймав харківське «Динамо».

Чинний чемпіон і фаворит нинішнього сезону "Донбас" здобув розгромну перемогу з рахунком 6:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Початок перемозі "Донбасу" поклав Віктор Захаров, який на 9-й хвилині розстріляв голкіпера динамівців Владислава Гурка - 1:0. У першому періоді рахунок більше не змінився, зате з початком другої 20-хвилинки донетчани продовжили натиск. Денискін після передачі Ляльки подвоїв перевагу, а потім Захаров зробив дубль - 3:0.

На 30-й хвилині форвард "Динамо" Володимир Чердак закинув шайбу і скоротив відставання, але буквально тут же Андрій Денискін покарав суперника, забезпечивши рахунок 4:1.

У третьому періоді Іван Савченко та Ярослав Свищев довели справу до розгрому - 6:1, проте за дві з половиною хвилини до кінця Богдан Піддубний підсолодив пігулку для "Динамо" - 6:2, впевнена перемога "Донбасу".

Другий матч серії відбудеться 10 березня також на майданчику "Донбасу". Серія триватиме до трьох перемог однієї з команд.

"Донбас" - "Динамо" - 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

Нагадаємо, що в іншій півфінальній серії, що стартує завтра, зіграють "Білий Барс" та "Кременчук".