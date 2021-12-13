Жахлива історія трапилася з Ніколасом Отаменді.

У неділю, 12 грудня, в рамках 14-го туру чемпіонату Португалії "Бенфіка" на виїзді обіграла "Фамалікан" з рахунком 4:1.

Після матчу з аргентинським захисником "орлів" Ніколасом Отаменді трапилася дуже неприємна історія.

Як повідомляє видання La Nacion, колишній футболіст "Манчестер Сіті" став жертвою пограбування чотирма злочинцями у власному будинку. На очах дружини і дітей футболіста зв'язали і побили, накинувши на шию петлю з ременя. Грабіжники винесли безліч цінних речей. Також постраждали дружина і син Отаменді.

Про травми, отримані Отаменді, не повідомляється.

Португальська поліція зараз займається розслідуванням цього інциденту і шукає злочинців.

Читайте такожЛіга чемпіонів: результати повторного жеребкування 1/8 фіналуУ нинішньому сезоні Ніколас зіграв 22 матчі за "Бенфіку" у всіх турнірах.

У чемпіонаті Португалії "Бенфіка" йде на третій позиції з 34 балами в активі після 14 зіграних турів.

Нагадаємо, "Бенфіка" була суперником київського "Динамо" в групі Ліги чемпіонів. Португальський клуб посів друге місце в групі і вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з амстердамським "Аяксом".

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Автор: Володимир Медяник