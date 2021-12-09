Щонайменше 12 людей постраждали в бійці.

У середу, 8 грудня, в столиці Португалії відбувся матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому "Динамо" грало з "Бенфікою". Кияни поступилися португальським "орлам" (0:2), і завершили свої виступи в єврокубках.

Напередодні поєдинку в околицях стадіону "Да Луж", який власне і приймав гру, сталося зіткнення між активними групами фанатів "орлів" і "біло-синіх", повідомляє CNN Portugal.

Групи у складі кількох десятків людей з обох сторін влаштували бійку з активним застосуванням фаєрів і підручних предметів, в результаті чого в епізод довелося втручатися поліції Португалії.

В результаті події щонайменше 12 осіб були поранені і 54 були заарештовані.

Заступник комісара місцевої поліції Лаура Бічейро повідомила, що представники влади були викликані на місце події о 19:30, щоб спробувати розділити групи протиборчих фанатів. Однак поліція була зустрінута камінням, пляшками і фаєрами, що змусило вартових правопорядку вдатися до засобів примусу.

Крім того, як повідомила поліція Лісабоні, в ході фанатських зіткнень був поранений один з вартових правопорядку.

"Динамо" не змогло здобути першу перемогу на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022. Кияни програли всі матчі, крім домашньої гри з "Бенфікою" в 1-му турі (0:0).

Роман Яремчук забив свій перший гол у кар'єрі на груповому етапі Ліги чемпіонів.

"Динамо" в цій ЛЧ лише один раз змогло забити гол - це зробив Денис Гармаш у ворота "Баварії".

"Бенфіка" вийшла в плей-офф ЛЧ, а "Барселона" програла "Баварії" в паралельному поєдинку (3:0) і опустилася в Лігу Європи.

Остаточне положення команд у групі Е: "Баварія" - 18 очок, "Бенфіка" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.

Автор: Володимир Медяник