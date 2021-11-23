Роберто Де Дзербі поділився очікуваннями від поєдинку 5-го туру ЛЧ.

Наставник "Шахтаря" Роберто Де Дзербі провів прес-конференцію напередодні матчу 5-го туру Ліги чемпіонів проти міланського "Інтера".

Слова італійця наводить офіційний Ютуб-канал донецького клубу.

"Нам потрібно почати з того, щоб знову навчитися вигравати внутрішні українські трофеї, і потім провести Лігу чемпіонів краще, ніж цього року. Коли ми намагаємося грати вище наших можливостей - ми багато помиляємося. Але не хочу сказати, що завтра ми будемо жертвами. Ми спробуємо зробити те саме, що робили проти "Інтера" вдома, що робили в Мадриді, і спробуємо реалізувати свої шанси", - сказав Роберто.

"Завтра буде дуже складний матч з усіх точок зору, ми гратимемо проти сильної команди, на стадіоні буде дуже багато людей, вони будуть дуже заряджені, як це було й у неділю проти "Наполі". Але ми хочемо зіграти у свою гру та набрати очки, щоб у нас залишалася надія хоча б на третє місце у групі. Ми зробимо все можливе для цього", - додав Де Дзербі.

Керманич "гірників" прокоментував також кадрові втрати:

"Не буде Алана Патріка, не буде Ісмаїлі, подивимося, чи встигне відновитись Степаненко, він під великим питанням. Без цих трьох гравців у нас буде молодша команда, їх замінять менш досвідчені гравці. Але наша ідентичність залишиться такою самою. Рішення щодо складу я ухвалю завтра".

Читайте такожІнтер - Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Інтер - Шахтар: перед матчем

Положення команд у групі D після чотирьох турів: "Реал" - 9 очок, "Інтер" - 7, "Шериф" - 6, "Шахтар" - 1.

Свій єдиний бал у поточному турнірі "гірники" взяли в першій грі з "Інтером" - зустріч у Києві завершилася без забитих голів (0:0).

Будь-який результат матчу, крім перемоги, позбавить "Шахтар" теоретичних шансів на продовження боротьби в єврокубках навесні.

Перед грою з "Інтером" "Шахтар" в рамках УПЛ здолав "Рух". "Інтер" перед матчем ЛЧ в Серії А завдав першої поразки в сезоні "Наполі" - 3:2.

Головним суддею на матч "Інтер" - "Шахтар" призначений румун Овідіу Хацеган. При його суддівстві "гірники" виграли п'ять матчів з п'яти, включаючи домашню зустріч з "Реалом" в ЛЧ 2020-2021.

Автор: Артем Будрін