Перемогу луганському клубу приніс гол Володимира Бражка.

У п'ятницю, 21 квітня, поєдинком луганської "Зорі" проти "Колоса" була відкрита програма 22-го туру української Прем'єр-ліги.

Гра проходила на стадіоні "Колос" і завершилася мінімальною перемогою гостей.

Єдиний гол, який і вирішив результат зустрічі, футболісти "Зорі" забили на 31-й хвилині - після передачі Сергія Булеци відзначився Володимир Бражко.

"Колос" - "Зоря" - 0:1

Гол: Бражко, 31

"Колос": Волинець, Чорноморець, Гончаренко, Чоботенко, Золотов ,Богданов (Болбат, 62), Мілько, Мякушко, Оріховський (Ісаєнко, 79), Ільїн, Лисенко (Попов, 62)

"Зоря": Сапутін, Батагов, Імереков, Снурніцин, Бутко, Бражко (Дришлюк, 68), Шахов, Булеца (Полегенько, 81), Антюх (Вантух, 58), Русин (Хахльов, 81), Герреро (Мішнєв, 68)

Попередження: Золотов, 20, Богданов, 45 - Снурніцин, 38, 55, Бражко, 50

Вилучення: Снурніцин, 55

Відео голу:

Перемога в цій грі дозволила "Зорі" вийти на друге місце в турнірній таблиці чемпіонату України. В активі луганського клубу 46 набраних очок. "Дніпро-1" опустився на третє місце, але у команди Олександра Кучера є ще дві гри в запасі.

"Колос" за 22 матчі набрав 30 очок і займає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ.

У наступному турі української першості "Зоря" зіграє проти "Чорноморця" (29 квітня), а "Колос" зустрінеться з "Шахтарем" (28 квітня).

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