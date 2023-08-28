"Зоря" спробує реабілітуватися за поразку в першій грі.

У четвер, 31 серпня, відбудеться матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи УЄФА між "Зорею" і "Славією".

Номінально домашній поєдинок через повномасштабне вторгнення РФ в Україну луганський клуб зіграє в польському місті Люблін на стадіоні "Арена Люблін".

Обслужить цей матч бригада арбітрів з Франції. Головним суддею буде Жером Брісард. Допомагати йому будуть Алексіс Оже і Орельєн Бертомье. Четвертий суддя - Томас Леонард.

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Нагадаємо, перший матч "Славії" проти "Зорі" завершився впевненою перемогою чеського клубу з рахунком 2:0. Голами у складі празької команди відзначилися Мухамед Тіджані і Лукаш Масопуст.

Зоря - Славія: прогноз

Фаворитом матчу-відповіді, на думку аналітиків, є чеський клуб. На перемогу "Славії" букмекери приймають ставки з коефіцієнтом 1,46. Перемога "Зорі" оцінюється коефіцієнтом 6,70. Нічия - 4,60.

Прохід луганського клубу в наступний раунд турніру оцінений коефіцієнтом 26,00.

На думку експертів, матч-відповідь "Зорі" і "Славії" закінчиться з таким же рахунком, як і перша гра - 0:2 на користь клубу з Праги. Ставки на такий результат приймаються з коефіцієнтом 7,70.

Додамо, що перед матчем-відповіддю зі "Славією" луганський клуб залишився без головного тренера. Наставник команди Ненад Лалатович після сенсаційної втрати очок у грі проти "Миная" в УПЛ заявив, що йде з клубу. Готувати "Зорю" до матчу проти чеського клубу буде хорватський фахівець Младен Бартулович.

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