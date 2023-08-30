Перший матч команд завершився перемогою празької "Славії".

У четвер, 31 серпня, луганська "Зоря" зіграє матч-відповідь проти чеської "Славії" в рамках раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Зустріч команд пройде в польському місті Люблін на стадіоні "Арена Люблін".

Головним арбітром матчу призначений французький рефері Жером Брісард. Допомагати йому будуть Алексіс Оже і Орельєн Бертомье.

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Зоря - Славія: прогноз на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи

Перша зустріч команд завершилася перемогою чеської "Славії" з рахунком 2:0.

Між матчами зі "Славією" луганський клуб зіграв поєдинок 5-го туру УПЛ проти "Миная". Зустріч завершилася внічию - 1:1. Після цієї гри у відставку з поста головного тренера "Зорі" подав Ненад Лалатович. Тимчасово обов'язки наставника команди виконує хорват Младен Бартулович.

До слова, "Славія" на внутрішній арені також сенсаційно втратила очки. Празький клуб зіграв внічию проти "Яблонця" (1:1).

Зоря - Славія: трансляція

Поєдинок 4-го раунду кваліфікації Ліги Європи між "Зорею" і "Славією" на території України в прямому ефірі покажуть телеканал УНІАН і Youtube-канал FootballHub.

Крім того, пряма трансляція зустрічі українського та чеського клубів буде доступна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Початок матчу - о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, на попередній стадії турніру клуб з Праги вибив віце-чемпіона минулого сезону УПЛ - "Дніпро-1" (3:0, 1:1).

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