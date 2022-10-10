Євген Левченко прокоментував масштабний ракетний удар РФ по Україні.

Колишній футболіст національної збірної України Євген Левченко відреагував на масштабний ракетний удар російських окупантів по українських містах.

"Сьогодні вранці українські міста, серед яких і Київ, були обстріляні російськими ракетами і дронами-камікадзе. Криваві виродки!

Якщо хто ще сумнівався, для Путіна це не спецоперація з порятунку України. Він намагається знищити народ, зломити всіх непокірних і захопити нашу землю. Все що завгодно, щоб втішити своє его і зберегти владу. Відео дня

Горіть в пеклі, нелюди. Росіяни в Києві знищують мирних жителів. Ніяких військових об'єктів немає і близько. Просто удари по невинних людей. Черговий теракт росіян", - написав Євген Левченко в Twitter.

Раніше УНІАН повідомляв, що через масштабну атаку російських окупантів був перенесений поєдинок 6-го туру УПЛ "Олександрія" - "Металіст-1925". Гра повинна була відбутися в Києві о 15:00 на полі НСК "Олімпійський".

Ракетний удар Росії по Україні

Російські окупаційні війська вранці 10 жовтня атакували Україну високоточними ракетами. Зокрема, ракети Х101 і Х555 запускали зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону. Також застосували ракети "Калібр" з Чорного моря, "Іскандер", "С-300" і "Торнадо".

Відомо, що внаслідок обстрілів станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах та місті Києві. Міністерство освіти рекомендувавши до 14 жовтня 2022 року перевести всі навчальні заклади на дистанційний формат навчання.

Крім того, посольство США закликало американських громадян покинути територію України. Там зазначили, що удари Росії по Україні становлять пряму загрозу для мирних жителів і цивільної інфраструктури.

Станом на 11:34 10 жовтня росіяни випустили 83 ракети. З них 43 збили українські сили протиповітряної оборони. Окупанти також задіяли 17 дронів-камікадзе типу Shahed 136, які випустили з території тимчасово захопленого Криму та Білорусі. Три БПЛА збили в Одеській області, про що повідомив глава Одеської ОВВА Максим Марченко.

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