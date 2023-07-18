"Герта" відсторонила футболіста від роботи з командою до завершення розслідування.

Німецький голкіпер Маріуш Герсбек, який захищає кольори берлінської "Герти", потрапив у гучний скандал через свою нестриманість.

За інформацією видання Sport Bild, 28-річний футболіст влаштував бійку в неділю, 16 липня, між 2 і 4 годинами ночі на дорозі в Целль-ам-Зе.

Джерело повідомляє, що постраждалим виявився 22-річний громадянин Австрії. Воротар "Герти" зламав йому ніс і вибив зуб. В результаті чоловікові довелося звернутися в лікарню за медичною допомогою, а Герсбек був доставлений в поліцейську дільницю, де його допитали співробітники правоохоронних органів.

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Після цього інциденту Маріуш Герсбек був відсторонений від роботи з командою на тренувальних зборах. Його відправили до Берліна до завершення розслідування поліції.

"У зв'язку з триваючим поліцейським розслідуванням щодо Маріуша Герсбека ми прийняли рішення відсторонити Маріуша від участі в тренуваннях команди до подальшого повідомлення", - йдеться в заяві клубу на офіційному сайті "Герти".

Також у клубі заявили, що Герсбек "без дозволу покинув готель команди".

28-річний голкіпер є вихованцем "Герти". З 2019 по 2023 рік він грав за "Карлсруе". Цього літа футболіст повернувся в берлінський клуб.

У 2014 році у складі збірної Німеччини U19 Маріуш Герсбек став переможцем чемпіонату Європи з футболу.

Нагадаємо, за результатами минулого сезону "Герта" посіла останнє місце в турнірній таблиці Бундесліги і покинула елітний дивізіон.

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