Наразі поліція ще не висувала жодних звинувачень на адресу Хакімі.

Іменитого футболіста ПСЖ і збірної Марокко Ашрафа Хакімі звинуватили в сексуальному насильстві.

За інформацією видання Le Parisien, минулої неділі в поліцію звернулася 24-річна дівчина, яка заявила про статевий акт за участю футболіста, скоєний без її згоди.

Відзначається, що дівчина не хотіла подавати заяву, але один із співробітників поліції доповів про ситуацію начальству, і справою зацікавилася прокуратура.

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Згідно зі свідченнями передбачуваної жертви, 16 січня Ашраф Хакімі поспілкувався з нею в Instagram, а 25 лютого дівчина на таксі, викликаному марокканським футболістом, приїхала до його будинку в Булонь-Біянкур, комуні в західному передмісті Парижа.

За словами жертви, в будинку захисника ПСЖ ситуація вийшла з-під контролю: Хакімі почав цілувати її в губи, знімати одяг і пестити груди, незважаючи на відмови. Також дівчина заявила, що футболіст намагався проникнути в неї пальцями.

Дівчині вдалося відштовхнути гравця ногою і втекти з дому, після чого вона написала своєму другові, який забрав її з місця події на машині.

На даний момент ніяких формальних звинувачень на адресу Хакімі не висунуто. У прокуратурі відмовилися від коментарів, але поскаржилися AFP, що інформація, яка вже була оприлюднена в ЗМІ, "підірвала розслідування, необхідне для з’ясування істини".

Відзначимо, що Ашраф Хакімі одружений. У нього є двоє дітей. Згідно з соціальними мережами, дружина футболіста разом з двома їхніми дітьми в ці вихідні була в Дубаї.

Додамо, що в нинішньому сезоні Хакімі зіграв 31 матч у складі ПСЖ у всіх турнірах.

Також 24-річний захисник був у складі збірної Марокко, яка посіла четверте місце на ЧС-2022 з футболу в Катарі.

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