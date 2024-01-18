Карім Бензема може перебратися в Англійську Прем'єр-лігу.

Зірковий нападник "Аль-Іттіхада" і володар "Золотого м'яча" Карім Бензема може повернутися до Європи.

Напередодні 36-річний француз був відсторонений головним тренером саудівського клубу Марсело Гальярдо і не тренується з командою. Також Каріма відсторонили від участі в зимовому турнірі в Дубаї.

За інформацією ЗМІ, Бензема був незадоволений відсутністю зимового трансферного посилення команди і самовільно покинув Саудівську Аравію. Це і стало причиною відсторонення зіркового футболіста.

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Як повідомляє TEAMtalk, ситуацією, що склалася навколо Каріма Бензема вирішив скористатися "Арсенал", який активно шукає забивного нападника. За даними джерела, "каноніри" планують орендувати 36-річного француза до кінця сезону.

Відзначимо, що раніше Каріма Бензема спробував підписати "Манчестер Юнайтед", але француз відхилив цей варіант через кризу, в якій зараз знаходяться "червоні дияволи".

Пропозиція лондонського "Арсенала", який бореться за чемпіонський титул в АПЛ, може зацікавити іменитого французького форварда.

Нагадаємо, володар "Золотого м'яча"-2022 перейшов в "Аль-Іттіхад" влітку минулого року. Карім Бензема зіграв 20 матчів за саудівський клуб у всіх турнірах, відзначився 20 забитими голами і 5 результативними передачами.

У турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії "Аль-Іттіхад" йде на сьомій позиції.

Зараз в чемпіонаті Саудівської Аравії пауза, яка пов'язана з проведенням Кубка Азії.

Нагадаємо, у складі "Арсенала" виступає український півзахисник Олександр Зінченко. У поточному сезоні українець зіграв 18 матчів в АПЛ, забив 1 гол і віддав 1 гольову передачу.

За 20 турів "каноніри" заробили 40 очок і займають 4-е місце в турнірній таблиці. Відставання від лідера становить 5 очок.

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