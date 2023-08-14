Мойсес Кайседо підписав з "Челсі" контракт до літа 2031 року.

Півзахисник національної збірної Еквадору Мойсес Кайседо близький до переходу з "Брайтона" в лондонський "Челсі".

За інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романо, клуби погодили суму трансферу 21-річного футболіста.

Найближчим часом він пройде медичний огляд і підпише контракт з "Челсі". Угода буде розрахована до літа 2031 року з опцією продовження ще на один сезон.

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Згідно з інформацією джерела, лондонський клуб заплатить "Брайтону" за трансфер Кайседо 115 мільйонів фунтів стерлінгів. Таким чином, дана угода стане рекордною в рамках англійської Прем'єр-ліги.

Примітно, що попередній трансферний рекорд АПЛ належить теж "Челсі" - в січні цього року "сині" заплатили 106,8 мільйонів фунтів "Бенфіці" за трансфер аргентинського півзахисника Енцо Фернандеса.

Також варто відзначити, що рідний клуб Кайседо "Індепендьєнте дель Вальє" також солідно заробить на переході хавбека з "Брайтона" в "Челсі". Справа в тому, що в 2021 році еквадорський клуб продав Мойсеса в "Брайтон" за 5 мільйонів євро, проте зберіг у себе 20% прав на гравця. Таким чином,"Індепендьєнте" отримає з цієї угоди близько 26 мільйонів євро. Це рекордна сума в історії цього клубу.

У минулому сезоні Мойсес Кайседо зіграв 43 матчі за "Брайтон" у всіх турнірах, в яких він відзначився одним голом і однією результативною передачею.

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