ДТП сталася через схід з рейок трамвая в момент, коли для нього було червоне світло на світлофорі.

Капітан "Лаціо" Чіро Іммобіле потрапив у ДТП на своєму Land Rover Defender, коли їхав разом з доньками Римом.

Як пише Rai News, всього у ДТП постраждало 7 осіб, серед них пасажири трамвая. Їх госпіталізували до лікарні.

ДТП сталася через схід з рейок трамвая в момент, коли для нього було червоне світло на світлофорі. Трамвай зіткнувся з автівкою Іммобіле, в якій був сам футболіст та його дві доньки. Діти не постраждали, у Чіро легке пошкодження руки.

Відео дня

Цього сезону 33-річний Іммобіле забив 12 голів та зробив 5 асистів у 30 матчах.

Додамо, що Іммобіле виступав за такі імениті клуби, як "Ювентус", "Севілья", "Торіно", "Дженоа", "Боруссія" (Д). В його активі 55 матчів за національну збірну Італії. Форвард забив 15 голів у футболці "Скуадри Адзурри".

Чіро є найкращим бомбардиром в історії "Лаціо", а також чотири рази вигравав "Золоту бутсу" Серії А. Він є чинним чемпіоном Європи з футболу у складі збірної Італії.

Вас також можуть зацікавити новини: