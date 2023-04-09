Перемогу команді Мауріціо Саррі принесли голи Мілінковіча-Савіча та Дзакканьї.

У суботу, 8 квітня, відбувся поєдинок 29-го туру італійської Серії А, в якому "Лаціо" грав проти "Ювентуса".

Зустріч проходила на стадіоні "Олімпіко" в Римі і завершилася впевненою перемогою "орлів".

Римляни відкрили рахунок у поєдинку - на 38-й хвилині гри забитим голом відзначився Сергій Мілінковіч-Савіч. Гольову передачу на серба віддав Маттіа Дзакканьї. Наприкінці першого тайму хавбек туринців Адрієн Рабйо відновив паритет.

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У другій половині зустрічі Дзакканьї забив переможний гол - Луїс Альберто йому асистував.

"Лаціо" - "Ювентус" - 2:1

Голи: С. Мілінкович-Савич 38, Дзакканьї 53 - Рабйо 42

"Лаціо": Проведель, Марушич, Казале, А. Романьолі, Хюсай, Катальді (Весіно 70), С. Мілінкович-Савич, Луїс Альберто, Феліпе Андерсон, Іммобіле (Педро 65), Дзакканьї (Башич 84)

"Ювентус": Щенсни, Гатті, Бремер, Сандро, Куадрадо (Даніло 70), Локателлі (Паредес 63), Фаджолі (Міретті 86), Рабйо, Костич (К'єза 63), Влахович (Мілік 63), Ді Марія

Огляд матчу

Після 29-ти турів чемпіонату Італії "Ювентус" з 44 очками займає сьоме місце в турнірній таблиці. "Лаціо" з 58 очками йде на другій сходинці. Лідирує в чемпіонаті "Наполі", в активі якого 74 набраних балів.

У наступному турі Серії А "Ювентус" зіграє проти "Сассуоло", а "Лаціо" поміряється силами зі "Спецією".

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