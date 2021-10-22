Злодії проникли в будинок, але багато забрати не встигли.

Будинок зіркового нападника "Ювентуса" Пауло Дібали був пограбований в ніч з 19 на 20 жовтня.

Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.

Грабіжники проникли в розташований під Туріном будинок аргентинського футболіста, розбивши вікно на першому поверсі. Злодіям частково завадив охоронець, який підняв тривогу, проте вони встигли зникнути.

Вартість завданих збитків невідома, але за попередніми даними грабіжники забрали з собою колекцію дорогих годинників.

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Де в момент пограбування був Дібала - невідомо. У матчі Ліги чемпіонів "Зеніт" - "Ювентус", який 20 жовтня відбувся в Росії, форвард не брав участі через травму. Він не полетів з командою в Росію.

Пауло Дібала: кар'єра в "Ювентусі"

27-річний Дібала виступає за "Ювентус" з 2015 року після трансферу з "Палермо".

Він провів за туринців 244 матчі, в яких забив 98 голів.

З "Юве" Дібала п'ять разів виграв чемпіонат Італії, по три рази - Кубок і Суперкубок країни. У 2020 році він був визнаний найціннішим гравцем сезону в Серії А.

У цьому сезоні аргентинець провів за "Ювентус" шість матчів у всіх турнірах, забив три голи та віддав дві гольові передачі.

Автор: Антон Дудар