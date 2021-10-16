У Суперлізі заявили, що "не закривають двері для УЄФА".

Президент "Барселони" Жоан Лапорта заявив, що каталонський клуб, а також "Реал" Мадрид і "Ювентус", які не вийшли з Суперліги, продовжують роботу над реалізацією проекту.

Лапорту цитує sport.es.

"Проект не завершено. Навпаки, він живий. Ми ведемо діалог з різними людьми зі світу футболу, вони працюють над цією ідеєю. "Ювентус", "Реал" і "Барселона" беруть участь, ми продовжуємо перемагати в судах. Ми працюємо над тим, щоб турнір став більш привабливим. Турнір повинен бути економічно вигідний для клубів, які в ньому беруть участь. Також це має бути відкрите змагання - з вильотом і підвищенням в класі", - сказав Лапорта.

Він підкреслив, що реалізація проекту буде можлива через діалог з УЄФА:

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"Варто відзначити, що ми не закриваємо двері й для УЄФА, хоча з самого початку вони діяли агресивно. В УЄФА побачили загрозу для Ліги чемпіонів, побачили, що Суперліга - турнір, який зможе замінити Лігу чемпіонів. Але це, скоріше, можливо не через війну, а через діалог з УЄФА".

Відзначимо, що раніше суд Мадрида постановив, що клуби-засновники Суперліги не можуть бути піддані санкціям з боку УЄФА. Відомо, що УЄФА подасть апеляцію до вищого суду - провінційного суду Мадрида.

Суперліга: провал проекту

19 квітня англійські "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі" і "Тоттенхем", іспанські "Реал", "Барселона" і "Атлетіко", а також італійські "Ювентус", "Мілан" і "Інтер" оголосили про створення Суперліги Європи. У той же час "Баварія", "Боруссія" Д і ПСЖ відмовилися від участі.

Планувалося розпочати турнір у серпні. У ньому повинні були брати участь 20 клубів. У форматі турніру передбачалися груповий етап і матчі навиліт. Кожен учасник Суперліги повинен був отримати 350 мільйонів євро.

Головою Суперліги був обраний президент "Реала" Флорентіно Перес.

УЄФА відразу пригрозив клубам і гравцям дискваліфікаціями. ФІФА заявила, що "не схвалює" створення Суперліги. Потім УЄФА заявив, що не дозволить футболістам з Суперліги грати за збірні, а Александер Чеферін підкреслив, що "ідея Суперліги - це плювок в обличчя всім любителям футболу".

Створення Суперліги викликало масові протести серед футбольних уболівальників - як в мережі, так і біля стадіонів. Також створення турніру засудили багато футболістів і футбольні клуби.

У підсумку до ранку 21 квітня всі англійські клуби оголосили про те, що виходять з Суперліги, а організатори заявили, що проект поставлений на паузу.

Згодом мадридський "Атлетіко", а також італійські "Інтер" та "Мілан" вирішили евакуюватися з Суперліги.

У той же час "Реал", "Барселона" і "Ювентус" зробили спільну заяву, підкресливши, що не відмовляються від своєї місії.

Автор: Антон Дудар