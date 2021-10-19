Римський понтифік отримав від Ліонеля Мессі футболку з автографом.

Зірковий нападник "Парі Сен-Жермен" Ліонель Мессі зробив подарунок Папі Римському Франциску.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Ватикану в Twitter.

Подарунок від Мессі Папі Римському під час свого візиту до Ватикану вручив прем'єр-міністр Франції Жак Кастекс.

Мессі передав понтифіку футболку ПСЖ зі своїм автографом.

Паризький клуб у себе в Twitter подякував прем'єр-міністру за те, що політик передав подарунок.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск - співвітчизник Мессі. Вони обидва є аргентинцями.

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Автор: Антон Дудар