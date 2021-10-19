фото twitter.com/PSG_inside
Зірковий нападник "Парі Сен-Жермен" Ліонель Мессі зробив подарунок Папі Римському Франциску.
Про це повідомляється на офіційній сторінці Ватикану в Twitter.
Подарунок від Мессі Папі Римському під час свого візиту до Ватикану вручив прем'єр-міністр Франції Жак Кастекс.
Мессі передав понтифіку футболку ПСЖ зі своїм автографом.
Паризький клуб у себе в Twitter подякував прем'єр-міністру за те, що політик передав подарунок.
фото twitter.com/vaticannews_fr
фото twitter.com/vaticannews_fr
Нагадаємо, Папа Римський Франциск - співвітчизник Мессі. Вони обидва є аргентинцями.