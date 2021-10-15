Ліонель Мессі вважає, що рефері з Бразилії кожен раз судить проти збірної Аргентини.

Нападник Ліонель Мессі звинуватив в упередженості арбітра, який працював на матчі відбору ЧС-2022 Аргентина - Перу (1:0).

Цю зустріч судив бразильський рефері Вілтон Сампайо.

Мессі вважає, що по ходу матчу рефері прийняв ряд упереджених рішень. За словами аргентинця, подібне сталося вже не вперше.

"Важкий матч, грати було непросто. Сильний вітер, суперник грав глибоко, залишаючи мало місця. Кожен раз, коли цей арбітр судить нас, він робить одне і те ж. Здається, він робить це спеціально. Але в будь-якому випадку це три важливих очки, які наближають нас до мети", - написав Мессі в Instagram.

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У матчі Аргентина - Перу рефері поставив пенальті у ворота господарів, проте перуанці його не забили. За Аргентину переможний м'яч забив Лаутаро Мартінес.

Варто відзначити, що гравці збірної Аргентини раніше вже скаржилися на суддівство Сампайо.

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Автор: Антон Дудар