Феноменальний аргентинець засмутив свого колишнього наставника.

Ліонель Мессі нарешті зміг забити свій перший гол у складі французького ПСЖ. Трапилося це у надважливому матчі Ліги чемпіонів: "Парі Сен-Жермен" приймав вдома "Манчестер Сіті" й переміг з рахунком 2:0.

Мессі подвоїв перевагу своєї команди і поставив крапку в поєдинку. Відкрив рахунок у зустрічі опорник парижан Ідрісса Гує.

Іронічно, що Мессі забив свій перший гол за ПСЖ у ворота "Ман Сіті", адже ЗМІ писали, що він міг здійснити трансфер до цього англійського клубу. Також Ліонель відзначився у воротах команди, яку тренує Хосеп Гвардіола. З цим фахівцем аргентинець працював у "Барселоні".

ПСЖ - "Манчестер Сіті" - 2:0

Голи: Гує, 8, Мессі, 74

ПСЖ: Доннарумма, Маркіньюс, Кімпембе, Хакімі, Нуну Мендеш, Еррера, Гує (Данілу Перрейра, 90), Верратті (Вейналдум, 79), Мессі, Неймар, Мбаппе

"Манчестер Сіті": Едерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Діаш, Де Брюйне, Бернарду Сілва, Родрі, Стерлінг (Габріел Жезус, 78), Марез, Гріліш (Фоден, 68)

Відео огляд гри.

Ліонель Мессі: трансфер в ПСЖ

У літнє міжсезоння Мессі став вільним агентом. Він планував продовжити контракт з "Барселоною", проте сторонам не вдалося укласти угоду через те, що "Барселона" не вписується в ліміт зарплат згідно з правилами чемпіонату Іспанії.

5 серпня "Барселона" оголосила про відхід Мессі.

10 серпня Мессі підписав контракт з ПСЖ за схемою "2+1". Він виступатиме під №30.

За неофіційною інформацією, він отримуватиме 35 мільйонів євро на рік.

Автор: Артем Будрін