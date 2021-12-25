Златан Ібрагімович навіть зі святом вітає у своєму стилі.

Нападник "Мілана" Златан Ібрагімович оригінально привітав своїх підписників з Різдвом.

Відповідна публікація з'явилася на сторінці Ібрагімовича в Instagram.

Він виклав свічку у вигляді руки, яка показує середній палець.

"Щасливого Різдва", - підписав фото Ібрагімович.

Шведський нападник повеселив уболівальників, які почали публікувати в коментарях смайли з посмішками. Також у коментарях під постом Ібрагімовичу нагадали, що минулого року він вже вітав з Різдвом схожим чином.

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