Нападник "Мілана" Златан Ібрагімович оригінально привітав своїх підписників з Різдвом.
Відповідна публікація з'явилася на сторінці Ібрагімовича в Instagram.
Він виклав свічку у вигляді руки, яка показує середній палець.
"Щасливого Різдва", - підписав фото Ібрагімович.
Шведський нападник повеселив уболівальників, які почали публікувати в коментарях смайли з посмішками. Також у коментарях під постом Ібрагімовичу нагадали, що минулого року він вже вітав з Різдвом схожим чином.
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Златан Ібрагімович: кар'єра в "Мілані"
- Ібрагімович повернувся в "Мілан" в січні 2020 року.
- У минулому сезоні Златан забив 15 голів у 19 матчах Серії А, а також 1 гол у 6 матчах Ліги Європи та 1 гол у двох іграх Кубка Італії.
- У сезоні 2020/2021 Ібрагімович забив свій 500-й гол у кар'єрі.
- Влітку Златан продовжив контракт з "Міланом" до 2022 року.