Златан в 17 років втратив цноту.

Славетний форвард "Мілана" Златан Ібрагімович пригадав свою юність та перших дівчат.

40-річний швед дав інтерв'ю для CDS.

- Як йшли справи з дівчатами?

- Я дуже соромився. Перед першим побаченням я написав собі список всього, що хочу сказати. Якби дівчина запитала мене про щось інше, я б поставив їй таке ж питання. Жалюгідне видовище. У мене це усе було набагато пізніше, ніж у моїх однолітків.

- В якому віці ти вперше спробував секс?

- В сімнадцять. Тому що в 17 я уперше покинув гетто в Мальме і вийшов в центр міста. Тільки тоді я пізнав шведок такими, як ви їх собі уявляєте - блондинок, вільних. У гетто були тільки коротковолосі дівчата в паранджах, - відверто зізнався Златан.

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Златан Ібрагімович: кар'єра в "Мілані"

Ібрагімович повернувся до "Мілана" в січні 2020 року.

У минулому сезоні Златан забив 15 голів у 19 матчах Серії А, а також 1 гол у 6 поєдинках Ліги Європи та 1 гол у двох іграх Кубка Італії.

У сезоні 2020/2021 Ібрагімович забив свій 500-й гол у кар'єрі.

Влітку Златан продовжив контракт з "Міланом" до 2022 року.

Автор: Артем Будрін