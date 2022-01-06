Кай Хавертц провів на полі лише перший тайм.

В першому матчі півфіналу Кубка англійської ліги за участі "Челсі" й "Тоттенхема" відбувся неприємний епізод. Півзахисник "синіх" Кай Хавертц відкрив рахунок в поєдинку на 5-й хвилині зустрічі і побіг святкувати забитий м'яч з партнерами по команді.

Але 22-річний німець примудрився під час обіймів зламати палець. На другий тайм Томас Тухель випустив Тімо Вернера замість Хавертца. Головний тренер "Челсі" прокоментував травму Кая:

"Він відіграв перший тайм з болем, який посилювався з кожною хвилиною. Схоже, він зламав палець. Випускати його на другий тайм я не міг. Сподіваюся, це не стане для нього великою проблемою і Кай зможе повернутися в гру".

"Челсі" виграв у "шпор" з рахунком 2:0 і тепер команди чекають матч-відповідь 12 січня.

Transfermarkt оцінює Хавертца в 70 мільйонів євро. Саме за цю суму "Челсі" купив німця в леверкузенського "Баєра".

В поточному сезоні Кай провів 23 поєдинки у всіх турнірах за "Челсі", забивши п'ять голів і зробивши дві результативні передачі.

Вас також можуть зацікавити новини: