Антоніо Конте програв своїй колишній команді.

У півфіналі Кубка англійської ліги відбулося лондонське дербі між "Челсі" й "Тоттенхемом".

Для наставника "шпор" Антоніо Конте це був особливий поєдинок, адже він повернувся на "Стемфорд Бридж", де свого часу працював і приводив "Челсі" до титулу чемпіонів Англії у сезоні 2016/17.

Візит Конте і його "Тоттенхема" вийшов невдалим. "Челсі" переміг і зробив крок на зустріч фіналу турніру. 12 січня пройде матч-відповідь на стадіоні "шпор" і там підопічні Конте мають перемагати щонайменше з різницею у два м'ячі, якщо вони хочуть вийти до фіналу.

"Челсі" - "Тоттенхем" - 2:0

Голи: Кай Хавертц, 5, Бен Девіс, 34 (автогол)

"Челсі": Аррісабалага, Аспілікуета (Вейл, 90), Сарр, Рюдіґер, Алонсо, Сауль (Лофтус-Чік, 73), Жоржиньо, Зієш (Пулішич, 79), Маунт (Ковачич, 73), Кай Хавертц (Вернер, 46), Лукаку

"Тоттенхем": Льоріс, Санчес, Танґанґа, Бен Девіс, Емерсон, Скіпп (Вінкс, 73), Хейб'єрг, Догерті (Ндомбеле, 46), Моура (Хіль, 80), Сон (Ло Чельсо, 79), Кейн

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