У півфіналі Кубка англійської ліги відбулося лондонське дербі між "Челсі" й "Тоттенхемом".
Для наставника "шпор" Антоніо Конте це був особливий поєдинок, адже він повернувся на "Стемфорд Бридж", де свого часу працював і приводив "Челсі" до титулу чемпіонів Англії у сезоні 2016/17.
Візит Конте і його "Тоттенхема" вийшов невдалим. "Челсі" переміг і зробив крок на зустріч фіналу турніру. 12 січня пройде матч-відповідь на стадіоні "шпор" і там підопічні Конте мають перемагати щонайменше з різницею у два м'ячі, якщо вони хочуть вийти до фіналу.
"Челсі" - "Тоттенхем" - 2:0
Голи: Кай Хавертц, 5, Бен Девіс, 34 (автогол)
"Челсі": Аррісабалага, Аспілікуета (Вейл, 90), Сарр, Рюдіґер, Алонсо, Сауль (Лофтус-Чік, 73), Жоржиньо, Зієш (Пулішич, 79), Маунт (Ковачич, 73), Кай Хавертц (Вернер, 46), Лукаку
"Тоттенхем": Льоріс, Санчес, Танґанґа, Бен Девіс, Емерсон, Скіпп (Вінкс, 73), Хейб'єрг, Догерті (Ндомбеле, 46), Моура (Хіль, 80), Сон (Ло Чельсо, 79), Кейн
Кубок англійської Ліги: що потрібно знати
- Півфінали складаються з двох матчів. В іншій парі "Ліверпуль" побореться за путівку до фіналу з "Арсеналом" (поєдинки в них пройдуть 13 та 20 січня).
- Фінальний матч відбудеться 27 лютого на стадіоні "Уемблі" в Лондоні.
- В цьому році трофей змінить свого власника, адже 4 роки поспіль до цього тріумфатором турніру був "Манчестер Сіті".