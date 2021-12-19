Українець відіграв весь матч проти "Ньюкасла".

Футболіст збірної України Олександр Зінченко відзначився результативною дією в матчі 18-го туру АПЛ проти "Ньюкасла".

Зінченко вийшов на поле з перших хвилин і провів на полі весь матч.

На 64-й хвилині зустрічі він виконав подачу в центр штрафної на Ріяда Мареза, який зробив рахунок 3:0 на користь "городян".

Для Зінченка це перша результативна дія в АПЛ з лютого 2019 року, а також другий асист у всіх турнірах в поточному сезоні.

Зінченко також взяв участь у першому голі "Ман Сіті". Він віддав передгольовий пас на Жоау Канселу.

"Ман Сіті" у підсумку розгромив суперника з рахунком 4:0.

У цьому матчі "Сіті" встановив відразу два рекорди. "Городяни" стали першою командою, яка здобула 17 виїзних перемог в АПЛ протягом одного календарного року. Крім того, "Ман Сіті" став першим клубом, який здобув 34 перемоги в АПЛ за рік.

Після 18 ігор "Сіті" лідирує в АПЛ.

"Ньюкасл" - "Манчестер Сіті" - 0:4

Голи: Діаш, 5, Канселу, 27, Марез, 63, Стерлінг, 86

"Ньюкасл": Дубравка, Кларк, Ласселс, Альмірон (Хендрік, 80), Рітчі, Фрейзер, Хейден (Лонгстафф, 61), Віллок (Сен-Максимен, 46), Мерфі, Вілсон, Жоелінтон

"Манчестер Сіті": Едерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Рубен Діаш (Стоунз, 70), Зінченко, де Брюйне, Бернарду Сілва, Родрі (Фернандіньо, 68), Стерлінг, Марез (Палмер, 77), Габріел Жезус

Відео гольового пасу Зінченка

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Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов до "Манчестер Сіті" в 2016 році, але спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "городян" дебютував у жовтні 2017 року.

Влітку 2018 року Зінченко намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті "був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.

У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.

У складі "Сіті" Зінченко тричі став чемпіоном АПЛ, чотири рази виграв Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії та Суперкубок Англії.

У сезоні 2020-2021 Зінченко вийшов з "Ман Сіті" у фінал Ліги чемпіонів, де "городяни" програли "Челсі". При цьому за підсумками обох півфінальних матчів він потрапляв до символічної збірної тижня в ЛЧ, а вболівальники розхвалили українця.

У минулому сезоні на рахунку українця 2 асисти в 32 матчах за "Сіті" у всіх турнірах. У поточному сезоні Зінченко провів за "городян" 11 матчів - деякий час він був травмований.

Контракт українського футболіста з "городянами" діє до 2024 року.

Автор: Антон Дудар