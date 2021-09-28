Півзахисник "Манчестер Сіті" отримав травму.

Півзахисник англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко не зможе допомогти збірній України в найближчих матчах кваліфікації ЧС-2022.

Як повідомив офіційний сайт УАФ, Зінченко отримав травму. У нього діагностували надрив литкового м'яза.

Українець не встигне відновитися до матчів збірної 9 і 12 жовтня.

У складі "жовто-синіх" його замінить півзахисник "Дніпра-1" Олександр Піхальонок. Для 24-річного футболіста це перший виклик до збірної.

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Нагадаємо, що матчі збірної України також пропустить Руслан Малиновський, який не отримав виклик в команду через конфлікт з тренером.

Збірна України: матчі в жовтні

Збірна України в жовтні проведе два відбіркових матчі до чемпіонату світу. 9 жовтня Україна в гостях зіграє проти Фінляндії, а 12 жовтня прийматиме Боснію і Герцеговину.

Після п'яти матчів Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 5 очок.

Автор: Антон Дудар