Руслан Малиновський не отримав запрошення від тренера.

В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков оприлюднив список гравців, які будуть готуватися до жовтневого збору національної команди.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

25 гравців отримали запрошення. Ще 8 виконавців потрапили до резервного списку.

Список футболістів збірної України:

Воротарі: Андрій П'ятов ("Шахтар", Донецьк), Денис Бойко ("Динамо", Київ), Дмитро Різник ("Ворскла", Полтава)

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі - "Шахтар", Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі - "Динамо", Київ), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія)

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі - "Динамо", Київ), Тарас Степаненко ("Шахтар", Донецьк), Сергій Булеца ("Зоря", Луганськ), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина), Ігор Харатін ("Легія", Польща)

Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Артем Довбик (СК "Дніпро-1", Дніпро), Данило Сікан ("Шахтар", Донецьк)

Резервний список: Георгій Бущан ("Динамо", Київ), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва - "Шахтар", Донецьк), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгія), Владислав Кочергін ("Зоря", Луганськ), Владислав Калитвинцев ("Десна", Чернігів), Олександр Піхальонок (СК "Дніпро-1", Дніпро)

Руслан Малиновський через конфлікт не отримав виклик у збірну. Згідно Transfermarkt його вартість складає 30 мільйонів євро і він найдорожчий футболіст збірної України.

Збірна України: матчі у жовтні

Збірна України у жовтні проведе два відбіркових матчі до чемпіонату світу. 9 жовтня Україна в гостях зіграє проти Фінляндії, а 12 жовтня прийматиме Боснію та Герцеговину.

Після п'яти матчів Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 5 очок.

Автор: Артем Будрін