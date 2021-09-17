В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков оприлюднив список гравців, які будуть готуватися до жовтневого збору національної команди.
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
25 гравців отримали запрошення. Ще 8 виконавців потрапили до резервного списку.
Список футболістів збірної України:
Воротарі: Андрій П'ятов ("Шахтар", Донецьк), Денис Бойко ("Динамо", Київ), Дмитро Різник ("Ворскла", Полтава)
Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі - "Шахтар", Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі - "Динамо", Київ), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія)
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі - "Динамо", Київ), Тарас Степаненко ("Шахтар", Донецьк), Сергій Булеца ("Зоря", Луганськ), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина), Ігор Харатін ("Легія", Польща)
Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Артем Довбик (СК "Дніпро-1", Дніпро), Данило Сікан ("Шахтар", Донецьк)
Резервний список: Георгій Бущан ("Динамо", Київ), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва - "Шахтар", Донецьк), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгія), Владислав Кочергін ("Зоря", Луганськ), Владислав Калитвинцев ("Десна", Чернігів), Олександр Піхальонок (СК "Дніпро-1", Дніпро)
Руслан Малиновський через конфлікт не отримав виклик у збірну. Згідно Transfermarkt його вартість складає 30 мільйонів євро і він найдорожчий футболіст збірної України.
Збірна України: матчі у жовтні
- Збірна України у жовтні проведе два відбіркових матчі до чемпіонату світу. 9 жовтня Україна в гостях зіграє проти Фінляндії, а 12 жовтня прийматиме Боснію та Герцеговину.
- Після п'яти матчів Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 5 очок.