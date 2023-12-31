Олександр Зінченко пропустив матч проти "Фулхема" через травму.

У неділю, 31 грудня, відбувся поєдинок 20-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Фулхем" приймав "Арсенал".

Гра проходила на стадіоні "Крейвен Котедж" і завершилася сенсаційною перемогою господарів поля.

Перший гол у цій грі був забитий в самому дебюті зустрічі - на 5-й хвилині відзначився вінгер "Арсенала" Букайо Сака. На 29-й хвилині господарі поля рахунок зрівняли - Рауль Хіменес забив з передачі Тома Кейрні. На 60-й хвилині Боббі Декордова-Рід вивів "Фулхем" вперед. Асистував йому Жоау Палінья.

Відео дня

"Фулхем" - "Арсенал" - 2:1

Голи: Хіменес, 29, Декордова-Рід, 60 - Сака, 5

"Фулхем": Лено, Кастань, Адарабіойо, Бессі, Робінсон, Палінья, Кейрні (Рід, 90+3), Декордова-Рід (Діоп, 79), Івобі (Перейра, 72), Вілліан (Вілсон, 79), Хіменес

"Арсенал": Рая, Вайт (Жезус, 68), Саліба, Габріел, Ківіор (Томіясу, 46), Едегор, Райс, Хаверц (Нелсон, 78), Сака, Нкетіа, Мартінеллі (Троссар, 68)

Попередження: Кейрні (65), Бессі (77), Хіменес (90+3), Лено (90+6) - Саліба (87)

Зазначимо, що український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко не потрапив до заявки на цю гру через невелику проблему з литковим м'язом.

Після 20-ти турів "Арсенал" з 40 очками займає четверте місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Фулхем" з 24 балами йде на 13-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Англії "Фулхем" зустрінеться з "Челсі", а "Арсенал" зіграє проти "Крістал Пелас".

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