"Арсенал" програв на своєму полі "Вест Хему" в 19-му турі чемпіонату Англії.

У четвер, 28 грудня, "Арсенал" сенсаційно програв "Вест Хему" в рамках 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета прокоментував поразку своєї команди. На думку фахівця, його підопічні заслужили перемогу в цій зустрічі.

"Ми не змогли отримати те, що, на мою думку, ми заслужили. Ми там, де знаходимося. Я відчуваю, що ми знаходимося в дійсно хорошому становищі.

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Ми домінували протягом 100 хвилин. Коли у нас були важливі моменти, у нас були гравці у штрафному майданчику абсолютно вільні. Я думаю, що футболісти доклали величезних зусиль. Зараз у роздягальні важка ситуація, але у нас є ще одна гра через 72 години. Це футбол, нам потрібно вдосконалюватися в певних областях", - наводить слова Мікеля Артети BBC.

Відзначимо, що через поразку від "Вест Хема" команда Мікеля Артети втратила лідерство в турнірній таблиці АПЛ. "Арсенал" посідає друге місце, набравши 40 очок. Від лідируючого "Ліверпуля" лондонська команда відстає на два очки.

У наступному турі чемпіонату Англії "Арсенал" зустрінеться з "Фулхемом". Гра запланована на 31 грудня.

"Вест Хем", в свою чергу, займає шосту сходинку в турнірній таблиці АПЛ. В активі "молотобійців" 33 набраних очки.

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