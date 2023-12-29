"Арсенал" втратив лідерство в турнірній таблиці АПЛ.

У четвер, 28 грудня, відбувся поєдинок 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Арсенал" приймав "Вест Хем".

Гра проходила на стадіоні "Емірейтс" і завершилася сенсаційною поразкою "канонірів".

Гості відкрили рахунок на 13-й хвилині - після грубої помилки Олександра Зінченка гол у ворота "Арсенала" забив Томаш Соучек. На початку другого тайму "молотобійці" подвоїли перевагу. І знову не обійшлося без помилки Зінченка. Константінос Мавропанос виграв боротьбу в українця після подачі з кутового і відправив м'яч у сітку воріт.

Відео дня

"Арсенал" - "Вест Хем" - 0:2

Голи: Соучек, 13, Мавропанос, 55

Відзначимо, що український захисник Олександр Зінченко відіграв 64 хвилини, після чого його замінив Рісс Нельсон. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 6,8 бала.

"Арсенал" через фіаско в цьому турі втратив лідерство в турнірній таблиці. "Канонірів" обійшов "Ліверпуль", який в рамках 19-го туру здобув перемогу над "Бернлі". В активі команди Юргена Клоппа 42 набраних очки, у підопічних Мікеля Артети - 40 балів. "Вест Хем" з 33 очками займає шосту сходинку.

У наступному турі Англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" зіграє проти "Фулхема", а "Вест Хем" зустрінеться з "Брайтоном".

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