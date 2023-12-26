Перемогу команді Юргена Клоппа принесли голи Дарвіна Нуньєса і Діогу Жоти.

У вівторок, 26 грудня, в рамках 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Бернлі" приймав "Ліверпуль".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Терф Мур" і завершилася впевненою перемогою команди Юргена Клоппа.

Гості дуже швидко відкрили рахунок - вже на шостій хвилині гри ворота "Бернлі" вразив Дарвін Нуньєс. Уругвайський нападник відправив м'яч у сітку приголомшливим ударом у нижній кут після передачі Коді Гакпо. На 55-й хвилині зустрічі Харві Елліотт подвоїв перевагу "червоних", але арбітр скасував цей гол, зафіксувавши офсайд у гостей. Крапку у грі підопічні Юргена Клоппа поставили на 90-й хвилині - гол з передачі Луїса Діаса забив Діогу Жота.

"Бернлі" - "Ліверпуль" - 0:2

Голи: Нуньєс, 6, Жота, 90

"Бернлі": Траффорд, Вітіньо, О'Ші, Баєр, Тейлор, Трезор (Гудмундсон, 61), Берге, Браунхілл (Рамзі, 90+1), Одобер, Фостер (Редмонд, 86), Амдуні (Ларсен, 85)

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнолд, Куанса, ван Дейк, Гомез, Елліотт (Діас, 67), Ендо, Гравенберх (Джонс, 67), Салах, Гакпо (Собослай, 67), Нуньєс (Жота, 85)

Попередження: Берге (22), О'Ші (90+1) - Александер-Арнолд (77)

Огляд матчу:

"Ліверпуль" набрав 42 очки і піднявся на перше місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Бернлі" з 11 балами займає 19-у позицію.

У наступному турі чемпіонату Англії "Ліверпуль" зіграє проти "Ньюкасла", а "Бернлі" зустрінеться з "Астон Віллою".

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