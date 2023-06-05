Златан Ібрагімович зворушливо попрощався з уболівальниками.

Легендарний шведський нападник "Мілана" Златан Ібрагімович оголосив про завершення кар'єри футболіста.

Про своє рішення 41-річний футболіст повідомив після матчу 38-го туру італійської Серії А.

"Мені зараз перехоплює подих, але все добре... Так багато спогадів на стадіоні "Сан-Сіро". Ти подарував мені спочатку любов, а потім щастя. Я хочу подякувати своїй родині за терпіння. Я хочу подякувати своїй другій родині - футболістам. Я дякую тренеру, штаб, менеджерам. Нарешті, від щирого серця я хочу подякувати вам, уболівальникам. Пора попрощатися з футболом, але не з вами", - сказав Ібрагімович.

Про відхід Златана з "Мілана" було оголошено напередодні і фанати "россонері" підготували неймовірний перформанс спеціально для легендарного шведа - вони попрощалися з Ібрагімовичем, зробивши величезний напис "Godbye".

Додамо, що в матчі проти "Верони" Ібрагімович не зміг зіграти через травму. Швед не грає з 18 березня.

У нинішньому сезоні Златан зіграв за "Мілан" 4 матчі і забив 1 гол.

За свою футбольну кар'єру Ібрагімович виступав за клуби: "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Інтер", "Барселона", "Мілан", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" і "Лос-Анджелес Гелаксі".

На рахунок Златана 496 голів і 204 гольових передачі в 827 матчах в клубному футболі. Також Ібрагімович зіграв 122 матчі і забив 62 голи у складі збірної Швеції.

За свою кар'єру Златан зібрав фантастичну колекцію трофеїв: 5 разів виграв чемпіонат Італії (два рази з "Міланом" і три рази з "Інтером"), 4 рази вигравав чемпіонат Франції (з ПСЖ), 2 рази ставав чемпіоном Нідерландів ("Аякс") і один раз - чемпіоном Іспанії ("Барселона").

Крім того, Ібрагімович вигравав Лігу Європи та багато інших трофеїв.

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