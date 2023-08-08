Луїс Кортес, що займав цю посаду протягом майже двох років, оголосив про свій відхід.

Жіноча збірна України з футболу залишилася без головного тренера. Як повідомляє sport.ua, Луїс Кортес, що займав цю посаду протягом майже двох років, оголосив про залишення посади на особистій сторінці в Інстаграмі.

Зазначається, що контракт тренера закінчується 31 серпня поточного року і не буде продовжений. Він очолював команду з листопада 2021 року.

У своїй заяві Кортес зазначив, що мав на меті побудувати в Україні амбітний проект з жіночого футболу, мавши у планах прийняти жіночий чемпіонат Євро-2025, однак через широкомасштабне вторгнення Росії його реалізація стала неможливою.

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"Через те, що ситуація в країні не дозволяє нам, як співробітникам, продовжувати розбудову проєкту, який ми розпочали, вважаємо себе змушеними не продовжувати роботу, і перш за все хочемо, щоб ситуація в країні покращилася та була вирішена якнайшвидше на благо українського народу", - сказав Кортес у зверненні

Водночас Українська асоціація футболу (УАФ) поки що не оголосила ні про звільнення Кортеса, ні про те, хто обійме його посаду.

Раніше повідомлялося, що Чемпіонат світу з футболу серед жінок, який в ці дні проходить у Новій Зеландії та Австралії, встановив абсолютний рекорд з відвідуваності

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