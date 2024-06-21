Президент зізнався, що перед матчем поспілкувався з гравцями та головним тренером збірної України.

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність українським футболістам, які здобули першу перемогу на цьогорічному Єврочемпіонаті. Своїми емоціями очільник держави поділився у вечірньому відеозверненні.

"Наша вдячність сьогодні збірній. Щоразу, коли хлопці тиснуть, намагаються, прагнуть перемогти, усе вдається", - заявив глава держави.

За його словами, перед матчем він поспілкувався з гравцями та головним тренером збірної України.

Відео дня

"Я говорив сьогодні з ними перед матчем, і з Сергієм Ребровим, і з Андрієм Шевченком, з хлопцями. Дуже сподівався, що буде хороший результат для України, для наших людей, для того, щоб усіх підтримати. На шляху до нашої перемоги кожна перемога потрібна. І сьогодні цей результат збірної є!" - підкреслив Зеленський.

Україна на Євро-2024

Як повідомляв УНІАН, свій шлях на цьогорічному Чемпіонаті Європи з футболу Україна розпочала 17 червня поєдинком проти збірної Румунії. На жаль, перший матч закінчився досить болючою поразкою для нашої команди.

Сьогодні збірна України зіграла другий матч, в якому здобула вольову перемогу над національною командою Словаччини. Підопічні Сергія Реброва обіграли словаків з рахунком 2:1. Наразі в підопічних Реброва в запасі є три очки – стільки ж у збірної Словаччини та Румунії. В останньої ще є гра в запасі проти збірної Бельгії, яка, своєю чергою, наразі є аутсайдером групи.

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