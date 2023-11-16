Команда Сергія Реброва завдяки голам Пихаленка та Назарини обіграла "Лехію".

У четвер, 16 листопада, збірна України зіграла товариський поєдинок проти "Лехії" в рамках підготовки до матчу заключного туру кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Гра пройшла на стадіоні "Арена Гданськ" у Польщі. Цей матч був закритий для публіки. У поєдинку були дозволені 10 замін для кожної команди, щоб "синьо-жовті" змогли перевірити в справі всіх футболістів.

Поєдинок завершився перемогою збірної України з рахунком 2:0. У складі команди Сергія Реброва голи забивали Олександр Піхальонок та Єгор Назарина.

Відео дня

"Лехія" - Україна - 0:2

Голи: Піхальонок, 24, Назарина, 58

Нагадаємо, у вирішальному поєдинку кваліфікації Євро-2024 з футболу Україна зіграє проти збірної Італії. Переможець цього матчу отримає пряму путівку на чемпіонат Європи.

Становище команд у групі з кваліфікації Євро-2024: Англія (6 матчів, 16 очок), Україна (7 матчів, 13 очок), Італія (6 матчів, 10 очок), Північна Македонія (6 матчів, 7 очок), Мальта (7 матчів, 0 очок).

Додамо, що через повномасштабне вторгнення російських окупантів збірна України номінально домашній матч проти Італії проведе в німецькому Леверкузені на стадіоні "БайАрена". Поєдинок відбудеться 20 листопада о 21:45 за київським часом.

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