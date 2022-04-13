Товариську гру планують організувати як підготовку України до поєдинку проти Шотландії.

Збірна України у рамках підготовки до стикового матчу відбору на ЧС-2022 проти Шотландії може зіграти проти Франції.

Про це заявив перший віце-президент Української асоціації футболу Олег Протасов.

"Зараз перебуваємо в стадії перемовин з деякими країнами щодо зборів та проведення матчів з Францією й Північною Македонією, але це ми розповімо трішки пізніше", - сказав Протасов.

"Ми дійсно вважаємо, що повинні не просто зіграти, а перемогти у стикових матчах кваліфікації на ЧС-2022. Нам потрібно добре підготуватись. У нас хлопці були в хорошій ігровій формі й з нашої сторони, потрібно їм дати можливість в такій формі й залишитись", - додав Протасов для каналів "Футбол".

Матч відбору на ЧС-2022 Україна - Шотландія проведуть на початку червня.

Якщо у півфіналі відбору на ЧС-2022 Україна переможе Шотландію, то у фіналі зіграє проти Вельсу. У разі потрапляння на чемпіонат світу в Катар Україна виступить в групі В, куди також потрапили Іран, США й Англія.

Фінальна частина чемпіонату світу в Катарі буде проходити з 21 листопада по 18 грудня 2022 року. Це перший мундіаль в історії, який буде проведений не влітку, а в листопаді-грудні.

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