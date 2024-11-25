Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко пообіцяв гравцям збірної України премію в розмірі 250 тисяч євро за перемогу над Албанією в останньому турі групового етапу Ліги націй-2024/25. Про це розповів журналіст Ігор Бурбас у своєму каналі в YouTube.
Він зазначив, що ще один "таємний спонсор" був готовий подвоїти озвучену ним суму у разі позитивного результату.
"Після завершення гри у роздягальню національної команди разом з Шевченком зайшов президент "Полісся" Геннадій Буткевич зі словами: "Подвійна премія!" - розповів журналіст.
Збірна України в Лізі націй
Як повідомляв УНІАН, збірна України з футболу перемогла команду Албанії у заключному матчі Ліги націй та прошла до раунду плейоф. Там підопічні Сергія Реброва зустрінуться з командою Бельгії. Номінально домашній матч відбудеться 20 березня 2025 року, гра-відповідь запланована на 23 березня.
Згодом наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров прокоментував жереб. За його словами, на цій стадії немає слабких суперників.
Як сказав тренер, "і Сербія, і Бельгія, й Угорщина, і Шотландія - це команди елітної групи, тому сприймаємо кожен матч із такими суперниками як можливість перевірити себе і зробити крок уперед".
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