Гравцям "синьо-жовтої" команди пообіцяли великі преміальні напередодні вирішальної гри Ліги націй.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко пообіцяв гравцям збірної України премію в розмірі 250 тисяч євро за перемогу над Албанією в останньому турі групового етапу Ліги націй-2024/25. Про це розповів журналіст Ігор Бурбас у своєму каналі в YouTube.

Він зазначив, що ще один "таємний спонсор" був готовий подвоїти озвучену ним суму у разі позитивного результату.

"Після завершення гри у роздягальню національної команди разом з Шевченком зайшов президент "Полісся" Геннадій Буткевич зі словами: "Подвійна премія!" - розповів журналіст.

Відео дня

Збірна України в Лізі націй

Як повідомляв УНІАН, збірна України з футболу перемогла команду Албанії у заключному матчі Ліги націй та прошла до раунду плейоф. Там підопічні Сергія Реброва зустрінуться з командою Бельгії. Номінально домашній матч відбудеться 20 березня 2025 року, гра-відповідь запланована на 23 березня.

Згодом наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров прокоментував жереб. За його словами, на цій стадії немає слабких суперників.

Як сказав тренер, "і Сербія, і Бельгія, й Угорщина, і Шотландія - це команди елітної групи, тому сприймаємо кожен матч із такими суперниками як можливість перевірити себе і зробити крок уперед".

Вас також можуть зацікавити новини: