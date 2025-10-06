Молодіжна збірна України з футболу пробилася до плей-оф чемпіонату світу U-20 і готується до непростого поєдинку з однією з найсильніших команд турніру. Визначилися всі учасники 1/8 фіналу. Україні випала Іспанія. Матч відбудеться у вівторок, 7 жовтня, о 22:30.
Решта пар в 1/8 фіналу Чемпіонату світу U-20:
- 8 жовтня, 02:00. Чилі - Мексика
- 8 жовтня, 22:30. Аргентина - Нігерія
- 8 жовтня, 22:30. Колумбія - Південна Африка
- 9 жовтня, 02:00. Парагвай - Норвегія
- 9 жовтня, 02:00. Японія - Франція
- 9 жовтня, 22:30. США - Італія
- 10 жовтня, 02:00. Марокко - Республіка Корея
Молодіжна та основна збірні України - останні новини
Груповий етап українська збірна закінчила на першому місці, перемігши в першому матчі Південну Корею з рахунком 2-1, зігравши внічию з Панамою (1:1) і обігравши Парагвай (2:1).
Щодо головної збірної України, раніше УНІАН повідомляв, що до заявки на два важливі матчі проти Ісландії та Азербайджану потрапили два важливих футболісти. Сергій Ребров викликав півзахисника італійського "Джеона" Руслана Малиновського і півзахисника київського "Динамо" Володимира Бражка.
Крім того, ми також писали, що Шевченко вже шукає заміну Реброву. Розглядається варіант із призначенням Олега Лужного.