Відомі всі учасники плей-оф молодіжного турніру.

Молодіжна збірна України з футболу пробилася до плей-оф чемпіонату світу U-20 і готується до непростого поєдинку з однією з найсильніших команд турніру. Визначилися всі учасники 1/8 фіналу. Україні випала Іспанія. Матч відбудеться у вівторок, 7 жовтня, о 22:30.

Решта пар в 1/8 фіналу Чемпіонату світу U-20:

8 жовтня, 02:00. Чилі - Мексика

8 жовтня, 22:30. Аргентина - Нігерія

8 жовтня, 22:30. Колумбія - Південна Африка

9 жовтня, 02:00. Парагвай - Норвегія

9 жовтня, 02:00. Японія - Франція

9 жовтня, 22:30. США - Італія

10 жовтня, 02:00. Марокко - Республіка Корея

Молодіжна та основна збірні України - останні новини

Груповий етап українська збірна закінчила на першому місці, перемігши в першому матчі Південну Корею з рахунком 2-1, зігравши внічию з Панамою (1:1) і обігравши Парагвай (2:1).

Щодо головної збірної України, раніше УНІАН повідомляв, що до заявки на два важливі матчі проти Ісландії та Азербайджану потрапили два важливих футболісти. Сергій Ребров викликав півзахисника італійського "Джеона" Руслана Малиновського і півзахисника київського "Динамо" Володимира Бражка.

Крім того, ми також писали, що Шевченко вже шукає заміну Реброву. Розглядається варіант із призначенням Олега Лужного.

