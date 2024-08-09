Збірна Іспанії стала переможцем чоловічого футбольного турніру Олімпіади-2024 у Парижі. У фінальному матчі піренейці здолали господарів турніру.
Французи повели в рахунку вже на 11-й хвилині гри завдяки голу Мійо. Втім, у середині першого тайму лише протягом 10-ти хвилин іспанці завдяки дублю Лопеса та голу Баени забезпечили собі, здавалося б, комфортну перевагу перед перервою - 3:1.
У другому таймі французи заграли агресивніше. У підсумку - голи Акліуша та Матети перевели гру в додатковий час.
В овертаймі суперники і надалі грали на зустрічних курсах і мали чимало гольових моментів. Втім, удача посміхнулася іспанцям - Серхіо Камельо забив учетверте, він же на останній хвилині встановив остаточний рахунок - 5:3 на користь "Фурії Рохи".
Футбольний турнір на Олмпіаді-2024
30 липня футбольна збірна України програла третій матч на Олімпіаді у Парижі і припинила виступи на турнірі. В останньому поєдинку синьо-жовті поступилися команді з Аргентини за рахунку 0:2.
До цього в першому турі групового етапу команда Руслана Ротаня поступилася Іраку з рахунком 1:2, а потім переграла Марокко з результатом 2:1.
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