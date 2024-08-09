У фінальному матчі Фурія Роха в додатковий час здолала господарів турніру французів.

Збірна Іспанії стала переможцем чоловічого футбольного турніру Олімпіади-2024 у Парижі. У фінальному матчі піренейці здолали господарів турніру.

Французи повели в рахунку вже на 11-й хвилині гри завдяки голу Мійо. Втім, у середині першого тайму лише протягом 10-ти хвилин іспанці завдяки дублю Лопеса та голу Баени забезпечили собі, здавалося б, комфортну перевагу перед перервою - 3:1.

У другому таймі французи заграли агресивніше. У підсумку - голи Акліуша та Матети перевели гру в додатковий час.

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В овертаймі суперники і надалі грали на зустрічних курсах і мали чимало гольових моментів. Втім, удача посміхнулася іспанцям - Серхіо Камельо забив учетверте, він же на останній хвилині встановив остаточний рахунок - 5:3 на користь "Фурії Рохи".

Футбольний турнір на Олмпіаді-2024

30 липня футбольна збірна України програла третій матч на Олімпіаді у Парижі і припинила виступи на турнірі. В останньому поєдинку синьо-жовті поступилися команді з Аргентини за рахунку 0:2.

До цього в першому турі групового етапу команда Руслана Ротаня поступилася Іраку з рахунком 1:2, а потім переграла Марокко з результатом 2:1.

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